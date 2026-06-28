Авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов в связи с ограничениями в аэропорту Сочинского авиаузла. Об этом сообщил перевозчик.

Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы.

«На вылет и прилет воздушных судов в аэропорту города Сочи, а также уходом ряда рейсов на запасные аэродромы, «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены», — указывается в публикации.

Уточняется, что службы авиакомпании осуществляют работу в усиленном режиме. Пассажиров информируют и обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Тем временем аэропорт Сочи возобновил работу. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов. Незадолго до этого Росавиация заявляла об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

Ранее авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск.