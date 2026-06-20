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Армия

Российские военные поразили объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли поражения объектам ТЭК и транспорта ВСУ
Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные нанесли поражение объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что были поражены места сборки и хранения украинских беспилотников, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

В атаке на украинскую инфраструктуру принимали участие оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

До этого стало известно, что экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес удар по месту хранения украинских БПЛА и компонентов для их производства на северо-западной окраине Харькова. В Минобороны уточнили, что в результате авиаудара склад был уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотника.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по важному энергетическому объекту в Харьковской области, который использовался ВСУ.

Ранее Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области.

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