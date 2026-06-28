Бывшего научного руководитель ИНИОН РАН осудили на 7 лет

Суд вынес приговор бывшему научному руководителю Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрию Пивоварову (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

По делу о растрате он был заочно приговорен к 7 годам колонии.

«Назначить Пивоварову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей», — говорится в сообщении.

Из обвинения следует, что Пивоваров фиктивно трудоустроил двух людей. Они получали зарплату, но на работу не ходили. Ущерб вузу оценивается в 1,5 млн рублей. В 2022 году обвиняемый покинул Россию.

До этого Екатеринбургский суд арестовал доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института электрофизики Уральского отделения РАН Грэя Болтачева, который собирался участвовать в выборах в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму от партии «Яблоко». Болтачева задержали 3 июня на работе в институте по подозрению в нецензурной брани в общественном месте. Ученый рассказал своим родственникам, что связывает арест с намерением участвовать в избирательной кампании.

Ранее суд отправил под домашний арест сотрудницу РАН по обвинению в мошенничестве.