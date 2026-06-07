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Общество

Суд арестовал ведущего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН

Планировавшего баллотироваться в Госдуму ученого Болтачева арестовали за мат
Shutterstock

Екатеринбургский суд арестовал доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института электрофизики Уральского отделения РАН Грэя Болтачева, который собирался участвовать в выборах в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму от партии «Яблоко». Об этом сообщается в Telegram-канале политического объединения.

В партии рассказали, что Болтачева задержали 3 июня на работе в институте по подозрению в нецензурной брани в общественном месте. Ученый рассказал своим родственникам, что связывает арест с намерением участвовать в избирательной кампании.

«Это первый случай в Екатеринбурге, не считая преследований членов отделения и меня лично, когда правоохранительные органы давят на кандидатов от партии, а не на её членов», — сказал председатель регионального «Яблока» Максим Петлин.

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков назвал произошедшее «огромным стыдом» и добавил, что партия сделает все возможное для скорейшего освобождения и оправдания Болтачева.

Ранее суд арестовал зампреда «Яблока» Круглова по обвинению в фейках об армии.

 
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