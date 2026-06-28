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Общество

Жителей Костромской области предупредили о максимальной беспилотной опасности

Ситников: в Костромской области объявлена максимальная беспилотная опасность
Global Look Press

На территории Костромской области введен режим максимальной беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«В соответствии с Указом Президента РФ на территории регионов ЦФО, в том числе Костромской области, действует особый режим, уровень повышенной готовности», — написал он.

Губернатор напомнил жителям области о запрете съемки работы ПВО и публикации кадров в интернете. Также Ситников добавил, что обломки сбитых дронов могут содержать взрывчатку, из-за чего приближаться к ним запрещается.

До этого беспилотную опасность объявили в Московской области. После мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых силами ПВО украинских беспилотников на подлете к столице.

Число сбитых с начала суток беспилотников, летевших к Москве, достигло 19. Об этом свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

Ранее в ДНР при ударе дрона ВСУ по АЗС пострадал пенсионер.

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