На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Собянин сообщил о трех беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили три беспилотника, приближающихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Maкс».

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — говорится в посте градоначальника.

Он также отметил, что на месте падения обломков уже работают экстренные службы.

Число сбитых с начала суток беспилотников, летевших к Москве, достигло 19. Об этом свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

27 июня в Московской области был введен режим повышенной опасности в связи с беспилотниками. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, напомнили о запрете на съемку беспилотных летательных аппаратов и действия систем противовоздушной обороны.

Ранее Собянин сообщил об отражении атаки более 45 БПЛА.