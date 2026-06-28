В российских детсадах обновят стандарт работы

Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования, планирует актуализировать образовательный стандарт.

«Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал Кравцов.

В детсадах обновят пространства, обустроят инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями здоровья.

До этого Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики,физики, химии и биологии. По его словам, в 2025 году министерство уже оснастило школьные аудитории тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что в российских школах увеличат часы на начальную военную подготовку.