Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

В российских детсадах обновят стандарт работы

Кравцов: в РФ установят минимальный перечень средств обучения в детсадах
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования, планирует актуализировать образовательный стандарт.

«Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал Кравцов.

В детсадах обновят пространства, обустроят инфраструктуру для детей с ограниченными возможностями здоровья.

До этого Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ разрабатывает формат единого образовательного пространства в школах, после чего планирует в течение двух лет снабдить кабинеты необходимым оборудованием для изучения ИЗО, музыки, математики,физики, химии и биологии. По его словам, в 2025 году министерство уже оснастило школьные аудитории тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что в российских школах увеличат часы на начальную военную подготовку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!