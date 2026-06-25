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Наука

В российских школах увеличат часы на начальную военную подготовку

Кравцов: в школах увеличат вдвое начальную военную подготовку
РИА Новости

Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он пояснил, что особое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11-х классов уже введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку, добавил Кравцов.

«С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%», — сказал министр.

В программу, по словам Кравцова, входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что России необходимо уже сейчас готовиться к военному противостоянию с НАТО и Евросоюзом, которое, по его прогнозам, может произойти в 2030 году. Депутат отметил, что для этого нужно работать с подрастающим поколением. Водолацкий предложил ввести полноценную начальную военную подготовку в школах начиная с пятого класса, чтобы готовить молодежь к защите Отечества.

Ранее выпускников российских школ научили управлять дронами.

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