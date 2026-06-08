Лантратова рассказала о работе по возвращению жителей Курской области с Украины

Шесть жителей Курской области, остающиеся на Украине, могут в ближайшее время вернуться в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Омбудсмен отметила, что 5 июня провела первую встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, на которой обсудила с ним вопрос возвращения курян, которые продолжают оставаться на территории соседнего государства.

Лантратова рассказала, что к настоящему времени в Россию удалось вернуть 165 курян. В настоящее время список из шести человек находится на проработке.

В начале июня омбудсмен сообщила, что около 80 семей, разлученных в ходе специальной военной операции на Украине, удалось воссоединить. Это почти 50 детей и в общем количестве 101 человек.

28 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пропавшими без вести числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1395 из них живы.

Ранее Путин назвал непростой ситуацию в приграничных регионах России.