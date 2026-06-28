В российском регионе будут бороться со спекуляциями на топливе

Власти Иркутской области обратились в правоохранительные органы в связи со случаями перепродажи топлива по завышенным ценам. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на своей странице в «Макс».

«Некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд - они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо!» — написал он.

Губернатор добавил, что ситуацией займутся сотрудники правоохранительных органов. Власти региона работают с федеральными ведомствами для стабилизации поставок и улучшения ситуации в ближайшие 10–14 дней.

До этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что на 108 из 178 автозаправок региона хватает топлива. Он уточнил, что ситуация с обеспеченностью топлива по-прежнему «напряженная» в трех районах края — Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском. Для ее урегулирования власти подписали соглашения о поставке туда 600 тонн горючего, но процесс затянулся из-за очередей на отгрузку.

Ранее в Севастополе возобновили продажу топлива.