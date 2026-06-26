В Севастополе возобновили продажу топлива

В Севастополе запустили выдачу QR-кодов для приобретения топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе продолжает действовать ограничение, согласно которому на одну машину можно заправить не более 20 литров топлива. Выдача QR-кодов началась 26 июня в 22:35 по местному времени (совпадает с московским). Губернатор отметил, что полученный код необходимо использовать на следующий день в период с 09:00 до 21:00.

«По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен», — уточнил Развожаев.

22 июня власти Севастополя ввели временные ограничения, которые затронули транспорт, торговлю, энергоснабжение и повседневную жизнь горожан. Власти объяснили эти меры необходимостью оперативной корректировки логистики на фоне последних атак Вооруженных сил Украины на полуостров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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