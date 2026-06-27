Хабаровский губернатор рассказал о ситуации с бензином в крае

Хабаровский губернатор: на 108 из 178 АЗС края имеется достаточно топлива

На 108 из 178 автозаправок Хабаровского края имеется достаточное количество топлива, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация с обеспеченностью топлива по-прежнему «напряженная» в трех районах края — Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском. Для ее урегулирования власти подписали соглашения о поставке туда 600 тонн горючего, но процесс затянулся из-за очередей на отгрузку.

Демешин заверил, что профильные ведомства региона «ежедневно взаимодействуют с федеральным центром» для оперативного контроля над ситуацией с обеспеченностью местных жителей бензином и дизелем.

«Сейчас важно, что все оперативные службы — МЧС, скорые, пожарные топливом обеспечены. Работа общественного транспорта не нарушена», — сообщил хабаровский губернатор.

При этом он пояснил, что введенные некоторыми сетями АЗС ограничения продажи топлива в канистрах связаны с действиями спекулянтов, которые скупают его с целью последующей перепродажи, пытаясь «наживиться на людях». Демешин заверил, что эти ограничительные меры носят вынужденный и временный характер.

Губернатор призвал население Хабаровского края «не поддаваться провокациям», несмотря на возникающие «неудобства», и доверять только информации, публикуемой на сайте регионального правительства.

Ранее россиянин избил девушку в очереди за бензином на АЗС.