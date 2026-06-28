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Общество

Тысячи выпускников собрались на праздник «Алые паруса» в Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» проходит в Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался праздник выпускников школ «Алые паруса». Об этом сообщает РИА Новости.

По традиции губернатор города Александр Беглов поздравил выпускников и дал старт «Алым парусам» ударом по рынде.

«Вы — наследники великой России. Россия верит вам, надеется на вас, доверяет вам. Родина нуждается в ваших талантах, в вашей энергии и в вашей любви. Дерзайте, творите, побеждайте — побеждайте вместе с Россией! В добрый путь», — напутствовал градоначальник выпускников.

«Алые паруса» — главный праздник выпускников страны, который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

В этом году Дворцовая площадь превратится в «Город мечтателей». Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова. На сцене выступят Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова и другие артисты. Хедлайнером концерта станет певица Елка.

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов».

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