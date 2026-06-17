В Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов»

Власти Петербурга ограничили продажу алкоголя в магазинах в день «Алых Парусов»

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах на время празднования выпускного «Алые паруса» в 2026 году. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Ограничения будут действовать с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня.

Запрет на розничную продажу алкоголя не будет действовать в отношении объектов общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Исключение также предусмотрено для индивидуальных предпринимателей, продающих пиво, сидр, пуаре и медовуху, — но лишь в том случае, если они осуществляют деятельность как предприятия общественного питания.

В мае председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что городские власти пока не планируют радикально сокращать число точек продажи алкоголя или ограничивать время его реализации.

С 1 сентября 2025 года в Петербурге действует закон о «наливайках». Все бары и питейные заведения в жилых домах площадью менее 50 квадратных метров обязаны закрываться в 22:00. Ограничения распространяются на весь город, включая центр.

Ранее в России продлили запрет на продажу алкоголя около опасных объектов.