В Елизаветграде раздался взрыв

Взрыв прогремел в Елизаветграде в Кировоградской области центральной части Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Также уточняется, что в регионе объявили воздушную тревогу.

Тем временем столицу Украины — Киев — накрыло дымом. Местные Telegram-ресурсы приводят версию о причине задымления из-за лесных пожаров, зафиксированных в зоне Припяти. Представители украинских властей сложившуюся ситуацию не комментировали.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины.

Согласно данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией. Кроме того, под атаки российской армии попали военные аэродромы, склады с боеприпасами и топливом, территориальные центры комплектования.

Ранее Кличко сообщил о последствиях ракетной атаки на Киев.