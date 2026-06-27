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Общество

В Елизаветграде раздался взрыв

Общественное. Новости: взрыв прогремел в Елизаветграде
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Взрыв прогремел в Елизаветграде в Кировоградской области центральной части Украины. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Также уточняется, что в регионе объявили воздушную тревогу.

Тем временем столицу Украины — Киевнакрыло дымом. Местные Telegram-ресурсы приводят версию о причине задымления из-за лесных пожаров, зафиксированных в зоне Припяти. Представители украинских властей сложившуюся ситуацию не комментировали.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины.

Согласно данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией. Кроме того, под атаки российской армии попали военные аэродромы, склады с боеприпасами и топливом, территориальные центры комплектования.

Ранее Кличко сообщил о последствиях ракетной атаки на Киев.

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