Киев окутало дымом

Столицу Украины окутало дымом. Об этом сообщает ряд местных Telegram-ресурсов.

По одной из версий, возникшее задымление может быть вызвано лесными пожарами, зафиксированными в зоне Припяти.

«Предварительно, дым в Киеве может быть связан с крупными лесными пожарами в районе Припяти», — сказано в публикации.

Публикации на эту тему стали появляться в сети около 18:30 по московскому времени, вслед за видеороликами очевидцев, которые фиксировали значительную концентрацию гари в воздухе в одном из городских районов.

На текущий момент представители украинских властей сложившуюся ситуацию не прокомментировали.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что российские Вооруженные силы провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины. Согласно данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией. Кроме того, под атаки российской армии попали военные аэродромы, склады с боеприпасами и топливом, территориальные центры комплектования, а также места, где собирались и запускались дроны, и пункты временного размещения украинских вооруженных сил и иностранных наемников.

Ранее Кличко сообщил о последствиях ракетной атаки на Киев.