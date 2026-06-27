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Музей «Самбекские высоты» под Таганрогом приостановил работу после удара ВСУ

Слюсарь: музей «Самбекские высоты» приостановил работу после атаки БПЛА
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Кровля, фасад и помещения информационно-выставочного центра мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты» под Таганрогом повреждены после удара беспилотника украинских войск. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, музейный комплекс приостановил работу.

«Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея», — уточнил Слюсарь.

Губернатор напомнил: сама экспозиция не пострадала. Есть вероятность, что повреждено мультимедийное оборудование.

27 июня беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ Сырский раскрыл стратегию Украины в конфликте с Россией.

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