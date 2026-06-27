В Москве ребенок выпал из окна седьмого этажа

В Москве ребенок не выжил в результате падения с высоты седьмого этажа

Девочка 2021 года рождения не выжила в результате падения из окна седьмого этажа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры российской столицы в мессенджере «Макс».

«Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры седьмого этажа жилого дома на ул. Абрамцевская выпал малолетний ребенок», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

Пресс-служба также призвала родителей проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно.

23 июня в Ростове-на-Дону двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа многоэтажки, спасти его не удалось. Инцидент произошел на улице Народного Ополчения. По данным издания «Блокнот-Ростов», ребенок находился в квартире один рядом с открытым окном. Мальчик мог облокотиться на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и сорвался с высоты.

Ранее семилетняя москвичка выпала из окна из-за кота.