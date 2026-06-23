Ребенок выпал из окна новостройки в Ростове и не выжил

В Ростове-на-Дону двухлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа многоэтажки, спасти его не удалось. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Народного Ополчения. По данным издания «Блокнот-Ростов», ребенок находился в квартире один рядом с открытым окном. Мальчик мог облокотиться на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и сорвался с высоты.

Спасти его не удалось. Прокуратура организовала проверку, устанавливается, где в момент происшествия находились родители.

До этого похожий инцидент произошел в Москве. Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. В столичной прокуратуре уточнили, что все случилось, когда мать малыша вышла в другую комнату. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Ранее в Москве 16-летний подросток выпал из окна после употребления галлюциногенов.