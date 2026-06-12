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Общество

Семилетняя москвичка выпала из окна из-за кота

В Москве семилетняя девочка упала со второго этажа, когда полезла за котом
Galina Yakuba/Shutterstock/FOTODOM

В Москве семилетняя девочка выпала из окна на втором этаже, когда полезла за котом. Об этом сообщает Агентство «Москва».

Инцидент произошел на Чертановской улице. Уточняется, что ребенок после падения выжил. Сильно ли травмировалась девочка и получила ли какие-то травмы, не сообщается.

До этого в Барнауле 19-летняя девушка упала с высоты при попытке спасти домашнего питомца. По словам очевидцев, девушка пыталась дотянуться до котенка, который застрял на балконе 13 этажа многоуровневого дома. Пострадавшая сорвалась и приземлилась на крышу 10 этажа, то есть на другой уровень дома.

На место происшествия вызвали полицию, скорую помощь и спасателей. Чтобы обеспечить доступ на крышу, пришлось использовать моторез. Девушка оставалась в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Ее эвакуировали с крыши и доставили до кареты скорой помощи. О характере полученных травм не сообщается.

Ранее школьник случайно сорвался с восьмого этажа после попытки впечатлить друзей.

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