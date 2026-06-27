Слюсарь раскрыл новые детали о пострадавших при атаке на «Самбекские высоты»

Слюсарь: из больницы выписали 8 пострадавших при атаке на «Самбекские высоты»

Восемь из 10 пострадавших при атаке ВСУ на мемориальный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом выписаны из больницы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По данным на 19:30, из больницы выписаны восемь человек из 10 госпитализированных сегодня днем в результате прилета БПЛА на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе», — говорится в публикации.

При этом Слюсарь уточнил, что двое, включая семилетнюю девочку, остаются в медучреждениях. По словам министра здравоохранения региона Наири Варданяна, состояние пациентов стабильное.

Мемориальный музейный комплекс «Самбекские высоты» приостановил работу после удара украинских войск. Повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра.

27 июня беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ Сырский раскрыл стратегию Украины в конфликте с Россией.