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Общество

Выросло число погибших при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Число жертв удара ВСУ в селе Петрятинка на Брянщине увеличилось до двух человек
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Число жертв атаки украинского беспилотника в Брянской области увеличилось до двух человек. Трагедия произошла в селе Петрятинка, где дрон поразил припаркованный автомобиль, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в канале «Макс».

По словам Ковальчука, несмотря на все усилия медицинских работников, одна из пострадавших получила травмы, несовместимые с жизнью.

«Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких», — заявил глава региона.

Он добавил, что всем семьям, пострадавшим в результате инцидента, будет оказана необходимая материальная помощь и всесторонняя поддержка.

27 июня в Злынковском районе Брянской области в результате удара дрона-камикадзе погиб мирный житель. Беспилотник атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле магазина. Водитель транспортного средства получил смертельные ранения, а находившаяся в салоне пассажирка была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось о гибели подростка при атаке БПЛА на гражданский автомобиль в Брянской области

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