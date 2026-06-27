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В Брянской области водитель не выжил в результате атаки ВСУ на авто

Ковальчук: в Брянской области водитель не выжил при атаке ВСУ на автомобиль
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы в результате атаки украинских войск в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района», — написал он.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, по словам Ковальчука, в медучреждение доставили пассажирку. В настоящее время медики делают все возможное, чтобы спасти женщину.

27 июня беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Горловке мирный житель пострадал из-за атаки украинских войск.

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