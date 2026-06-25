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Подросток погибла при атаке БПЛА на гражданский автомобиль в Брянской области

Ковальчук: два человека погибли при ударе БПЛА по машине в брянском селе Солова
Inna Varenytsia/Reuters

Два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по машине рядом с селом Солова в Стародубском районе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 23-летний водитель и 15-летняя девочка.

«В поселке Десятуха ранен мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь», — добавил Ковальчук.

По его словам, еще два мирных жителя — мужчина и женщина — пострадали в поселке Вишневый в Климовском районе. Раненых доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, украинский БПЛА атаковал автомобиль в поселке Погар. Находившемуся в салоне мужчине потребовалась госпитализация.

В ночь на 25 июня над территорией России сбили 269 дронов ВСУ самолетного типа. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и 10 областях. Среди них — Орловская, Белгородская, Тульская, Калужская, Смоленская, Волгоградская, Курская, Ростовская, Саратовская и Брянская.

Ранее в Крыму при атаке со стороны ВСУ погибли взрослый и ребенок.

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