В Сыктывкаре на АЗС женщине сломало руку заправочным пистолетом

В Сыктывкаре на автозаправочной станции, расположенной на улице Пушкина, в дорожном инциденте пострадала местная жительница. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария произошла 26 июня около 14:50. Водитель автомобиля Hyundai Tucson 1972 года рождения, трогаясь с места на заправке по адресу: ул. Пушкина, 85, забыл извлечь пистолет топливораздаточной колонки из бензобака. В результате этого шланг резко вырвался, и пистолет ударил женщину, стоявшую рядом с машиной.

Медики диагностировали у пострадавшей 1983 года рождения открытый перелом руки. Госпитализация ей не потребовалась.

В начале июня мужчина, пытавшийся совершить наезд на беременную, влетел в дерево и получил перелом шеи. Согласно материалам суда, конфликт начался после того, как девушка Кори Моргана приехала к нему домой забрать личные вещи. Она управляла автомобилем Kia Rio, в котором находились ее беременная подруга и маленький сын подруги.

В это время Морган, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль и пустился в погоню. Сначала он протаранил соседскую машину, полностью разбив ее, после чего трижды целенаправленно врезался в автомобиль с женщинами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный пациент разбил стекло в машине скорой помощи и вылез через дыру.