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В Екатеринбурге пьяный пациент разбил стекло в машине скорой помощи и вылез через дыру

E1.RU: в Екатеринбурге пьяный пациент разбил стекло в машине скорой и сбежал
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Екатеринбурге пьяный мужчина разбил стекло в машине скорой помощи и вылез через дыру. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел на улице Большакова. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался выбраться из машины скорой помощи. По словам очевидца, сначала он дергал дверь, а затем выбил стекло локтем и вылез из автомобиля через дыру прямо на проезжую часть.

Очевидец предположил, что дебошир злоупотребил спиртными напитками и ему стало плохо. В полиции уточнили, что двоих нетрезвых мужчин сначала доставили в отдел, а затем отправили в больницу в связи с тем, что они вели себя неадекватно. Проводится проверка.

Ранее пьяный кузбассовец искусал врача скорой помощи.

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