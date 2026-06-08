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Общество

Водитель, попытавшийся наехать на беременную женщину, сломал себе шею

Metro: водитель попытался наехать на беременную женщину и сломал себе шею в ДТП
Heddlu Gwent Police

Водитель, попытавшийся наехать на беременную женщину, врезался в дерево и сломал себе шею, пишет Metro.

По данным суда, ссора вспыхнула, когда девушка Кори Моргана приехала в его дом, чтобы забрать свои вещи. Она была за рулем Kia Rio вместе с беременной подругой и ее маленьким сыном. В какой-то момент пара начала ездить по окрестностям, пытаясь укачать ребенка.

В этот момент Морган, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, сел за руль своей машины и начал преследовать девушку и ее подругу. Сначала он врезался в автомобиль соседа, полностью разбив его, а затем трижды целенаправленно машину с женщинами.

В итоге автомобиль Моргана врезался в дерево и перевернулся. Сам нападавший получил тяжелые травмы: перелом шеи, перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

Мужчина провел две недели в больнице, после чего предстал перед судом, где признал вину в опасном вождении. Помимо восьми месяцев тюремного заключения, Моргану запрещено управлять автомобилем в течение двух лет. Перед возвращением за руль ему предстоит сдать расширенный экзамен по вождению.

Ранее попавшая в ДТП пятилетняя девочка 30 часов провела рядом с телами родителей и была спасена.

 
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