В Астрахани увеличилось число пострадавших в результате отравления

Число пострадавших от отравления едой из гастронома в Астрахани выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следкома по региону в Telegram-канале.
«Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез», — говорится в публикации.
По имеющейся информации, одна из пострадавших женщин не выжила, добавили в ведомстве.
27 июня в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания.
В связи с фактами отравления следователи организовали процессуальную проверку, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.
Ранее уголовное дело возбудили после массового отравления на празднике в Подмосковье.