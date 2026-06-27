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Общество

В Астрахани увеличилось число пострадавших в результате отравления

СК: в Астрахани число пострадавших из-за отравления выросло до 14
Shutterstock

Число пострадавших от отравления едой из гастронома в Астрахани выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следкома по региону в Telegram-канале.

«Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез», — говорится в публикации.

По имеющейся информации, одна из пострадавших женщин не выжила, добавили в ведомстве.

27 июня в Астрахани выявлена «групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией» среди тех, кто употреблял готовую еду одного из предприятий общественного питания.

В связи с фактами отравления следователи организовали процессуальную проверку, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, среди пострадавших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

Ранее уголовное дело возбудили после массового отравления на празднике в Подмосковье.

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