Власти Венгрии ввели максимальный уровень опасности из-за жары

Власти Венгрии на фоне жары ввели в стране максимальный уровень опасности. В общественных местах в Будапеште бесплатно раздают воду, сообщает РИА Новости.

«В метро, на вокзалах и площадях Будапешта бесплатно раздают питьевую воду, муниципальные общественные пространства по указанию властей открыли свободный доступ граждан в кондиционируемые помещения. На специальном сайте перечислены более двух тысяч таких помещений по всей стране, чтобы жители знали, где можно спрятаться от жары», — говорится в материале.

Кроме того, государственным учреждениям рекомендовано временно перевести сотрудников на удаленную работу, а физически тяжелые задачи перенести на утренние и вечерние часы, а также сократить рабочий день.

Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая за это время не только не стихла, но и, напротив, достигла своего пика. Власти государств принимают меры для минимизации ущерба, однако из-за погоды все равно страдают как жители, так и инфраструктура. Генеральный директор Всемирной организации Здравоохранения предупредил, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.

Ранее в Бельгии отменили до ста поездов в день из-за опасной жары.