В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. При этом пресс-служба не назвала точную причину их введения.

Незадолго до этого Росавиация сообщила в Telegram-канале об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.

27 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

При этом общее количество уничтоженных за время спецоперации дронов превышает 170 тысяч.

Ранее авиакомпания отказала в перелете пассажирке с инвалидностью и нарвалась на иск.