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После удара ВСУ по музею «Самбекские высоты» возбуждено дело о теракте

СК: по факту атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» возбуждено дело о теракте
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье о теракте после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект», — говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов, уточнили в ведомстве.

До этого губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал, что в результате случившегося получили ранения 12 человек, десять из них — госпитализировали. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Как отметил Слюсарь, дрон ВСУ ударил по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

Об ударе беспилотника по музею губернатор сообщил днем 27 июня. По его словам, детонации и пожара не зафиксировали.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Калужскую область.

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