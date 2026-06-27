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Армия

Беспилотники атаковали Калужскую область

Губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили в Калужской области 18 беспилотников
Shutterstock

В течение вчерашнего вчера и минувшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников в Калужской области. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, БПЛА сбили над территориями Жуковского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Жиздринского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраине города Обнинска.

В настоящее время на местах падений обломков сбитых дронов работают оперативные группы. Пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

За ночь в Тульской области сбили семь украинских беспилотников.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины на производственные объекты одного из предприятий Волгограда пострадали десять человек. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее на подлете к Москве сбили девять БПЛА.

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