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При ударе ВСУ по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек

Губернатор Слюсарь: 12 человек пострадали при ударе по музею «Самбекские высоты»
Сергей Пивоваров/РИА Новости

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы, двое — от госпитализации отказались», — написал глава региона.

Слюсарь добавил, что в настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают экстренные службы, отметил губернатор.

По информации главы региона, украинский беспилотник ударил по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

Об атаке ВСУ на музей Слюсарь сообщил днем 27 июня. По его словам, детонации и пожара не зафиксировали.

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» — самый большой памятный комплекс в области. Он расположен в Неклиновском районе недалеко от села Самбек.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Калужскую область.

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