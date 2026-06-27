Житель Тулы заказал из Германии посылку с предметами с нацистской символикой

Более сотни предметов с немецкой атрибутикой обнаружили тульские таможенники в посылке из Германии, адресованной местному жителю. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Посылка с фотографиями, открытками и другими предметами с нацистскими символами, датированными 1930-1940 годами, пришла из Германии. Выяснилось, что ее заказал 55-летний местный житель.

Мужчину обвинили в нарушении запретов. Он признал вину, товар изъяли, а несостоявшемуся покупателю выписали штраф.

До этого в аэропорту Уфы таможенники задержали женщину, которая пыталась провезти в Ташкент 102-летний учебник по анатомии. «Руководство по анатомии» было напечатано в 1920 году в типографии в Лейпциге. По словам задержанной, она везла книгу по просьбе знакомой, которая должна была передать ее преподавателю Самаркандского университета, и не знала, что учебник может представлять культурную ценность и что подобные вещи нельзя вывозить из России.

Ранее таможенники пресекли контрабанду старинных монет XIX века.