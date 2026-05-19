Таможенники нашли 19 монет Российской империи в чемодане россиянина

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово остановили попытку незаконного ввоза старинных монет, отчеканенных в Российской империи в XIX веке. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, 27-летний гражданин России прилетел из Туркменистана и пытался провезти в своем чемодане 24 металлические монеты разного размера, номинала и года выпуска. При сканировании багажа на рентген-аппарате таможенники заметили подозрительные предметы. Позже экспертиза подтвердила, что 19 из них являются культурными ценностями, а некоторые были отчеканены еще в XIX веке.

Задержанный объяснил, что монеты достались ему от родственников, и добавил, что не знал о необходимости заполнять декларацию и получать разрешительные документы. На него завели административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Все изъятые монеты передали в Министерство культуры, они стали федеральной собственностью, добавили в ведомстве.

До этого в ФТС сообщали, что гражданин Франции, работавший в государственном музее Сен-Реми, похитил коллекцию золотых монет на 53 млн рублей и нелегально вывез их в Россию. 29-летнего Антони Кастелейна вычислили и задержали сотрудники ФТС, ФСБ и МВД.

Мужчина использовал служебное положение, чтобы вынести из музея золотые монеты эпохи Римской империи и времен правления Наполеона III. В 2023–2024 годах он несколько раз прилетал в Москву. При прохождении таможни француз прятал украденное в специальное отделение для мелочи в кошельке, смешивая редкие монеты с обычными евроцентами. В российской столице он сбывал ценности нумизматическим организациям и частным коллекционерам.

