Жительницу Уфы поймали при попытке вывезти в Ташкент 102-летний учебник по анатомии

Редкий немецкий учебник 1920 года изъяли у пассажирки в аэропорту Уфы

Немецкий учебник 1920 года изъяли у жительницы Уфы, когда она пыталась вывезти его незаконно в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По данным ведомства, таможенники обнаружили в сумке женщины учебник по анатомии автора Rauber-Kopsch — Lehrbuch der Anatomie Abteilung 6/ Sinnesorg Generalregister XI. Auflage («Руководство анатомии человека», том 6 «Органы чувств», 11-е издание). Книга была напечатана в 1920 году в типографии Georg Thieme в Лейпциге.

По словам женщины, она везла книгу по просьбе знакомой, которая должна была передать ее преподавателю Самаркандского университета. Задержанная заявила, что не знала, что учебник может представлять культурную ценность и что подобные вещи нельзя вывозить из России.

По данному факту были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ (недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС). Женщине придется выплатить штраф, фолиант изъяли.

