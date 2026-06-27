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Стало известно, кто чаще всего видит цветные сны

Врач Полуэктов: цветные сны чаще всего снятся женщинам, а мужчинам — черно-белые
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Цветные сны чаще видят женщины, а черно-белые — мужчины. Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что, согласно исследованиям, «фактор цвета» во сне определяется особенностями личности, а не регуляции сна.

«Те люди, кто в обычной рабочей среде больше обращают внимание на внешние атрибуты, одежду, цвет, какие-то элементы декора, они чаще рассказывают о том, что в своих сновидениях они обращали внимание на то же самое. И мы этих людей знаем — это женщины. Действительно показано, что у женщин чаще встречаются цветные сны, чем у мужчин», — сказал специалист.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что тяжелое пробуждение по утрам далеко не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации. По его словам, проблема может быть в неправильно выбранном режиме сна и бодрствования.

Психолог Сергей Ланг также ранее объяснял, что одна из самых частых ошибок, провоцирующих бессонницу и чувство разбитости по утрам, — использование спального места как центра досуга, а не отдыха.

Ранее врач рассказала, сколько часов сна нужно детям.

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