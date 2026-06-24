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Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям

Невролог Демьяновская: детям от 6 до 12 лет нужно спать 9-12 часов в сутки
Michaela Begsteiger/Global Look Press

Точное количество часов сна, необходимое ребенку для качественного восстановления, зависит от его возраста. Чем он младше, тем длиннее должен быть его отдых. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, малышам в возрасте от 3 до 5 лет нужно спать 10-13 часов в сутки, детям от 6 до 12 лет необходимы 9-12 часов качественного отдыха, а подросткам от 13 до 18 лет требуется 8-10 часов сна. В эту норму входят как ночной, так и дневной отдых.

Врач объяснила, что ребенок дошкольного возраста может спать значительную часть требуемого сна днем, а для школьника важен полноценный сон ночью без регулярных недосыпов.

Эксперт напомнила, что сон крайне важен для детей, поскольку их организм активно растет и сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым нагрузкам. Нехватка отдыха может негативно повлиять как на самочувствие ребенка, так и на его поведение, память и способность обучаться.

«Ребенок, который регулярно недосыпает, может становиться раздражительным, плаксивым, рассеянным, хуже запоминать материал и быстрее уставать. А у подростков дефицит ночного сна нередко проявляется дневной сонливостью, перепадами настроения, снижением мотивации, головными болями и трудностями с концентрацией внимания», — предупредила она.

При этом также важно качество сна. Чрезмерно продолжительный отдых, храп, дыхание через рот, беспокойство и прерывистый сон препятствуют полноценному восстановлению. Основой правильного отдыха являются отказ от гаджетов за 1-2 часа до отхода ко сну, отсутствие кофе и крепкого чая в вечернем рационе, удобная кровать и распорядок дня.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого говорил, что тяжелое пробуждение по утрам далеко не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации. По его словам, проблема может быть в неправильно выбранном режиме сна и бодрствования.

Ранее сомнолог объяснила различие летнего и зимнего режимов сна.

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