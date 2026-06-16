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Россиянам объяснили, почему в кровати не стоит есть и разговаривать по телефону

Психолог Ланг: кровать должна ассоциироваться только со сном
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Одна из самых частых ошибок, провоцирующих бессонницу и чувство разбитости по утрам, — использование спального места как центра досуга. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил психолог Сергей Ланг.

Он пояснил, что чтение, еда в постели и разговоры по телефону превращают кровать в «офис», из-за чего мозг перестает ее ассоциировать со сном.

«Мы должны выработать автоматическую команду: сели на кровать — только спим. Мы не едим в кровати, не читаем, не смотрим сериалы. <...> Если вы отдыхаете, лучше сесть в кресло или на коврик. Это помогает и от бессонницы, и от чувства разбитости», — сказал специалист.

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев до этого говорил, что привычка засыпать под телевизор воспринимается как нечто успокаивающее, но на самом деле формирует опасную зависимость. По его словам, у мозга формируется условный рефлекс: «звук — значит, можно расслабиться». Без этого триггера нервная система не получает привычного сигнала, и человек ворочается в кровати часами.

Ранее врач назвала вредные последствия восьмичасового сна.

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