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Общество

Сомнолог раскрыл причины тяжелого пробуждения по утрам

Врач Бузунов: тяжелое пробуждение может быть связано с режимом сна
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Тяжелое пробуждение по утрам далеко не всегда связано с ленью или отсутствием мотивации. Дело может быть в неправильно выбранном режиме сна и бодрствования. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация — человек просто не высыпается», — сказал специалист.

Вторая по распространенности причина — это конфликт с хронотипом, продолжил он. Например, выраженной «сове» даже после достаточного количества сна будет тяжело встать в шесть утра, поскольку организм все еще находится в своей биологической ночи.

Что касается инерции сна — это заторможенное состояние после подъема. Особенно выраженно, по его словам, она ощущается, если будильник прозвенел во время фазы глубокого сна. Однако уже через 20–30 минут самочувствие улучшается.

Психолог Сергей Ланг до этого говорил, что одна из самых частых ошибок, провоцирующих бессонницу и чувство разбитости по утрам, — использование спального места как центра досуга.

Он пояснил, что чтение, еда в постели и разговоры по телефону превращают кровать в «офис», из-за чего мозг перестает ее ассоциировать со сном.

Ранее сомнолог объяснил, почему нельзя спать при включенном свете.

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