В ООН ответили на обращение омбудсмена России после атаки ВСУ на Старобельск

УВКПЧ ООН ответило на обращение Лантратовой после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ответило на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом омбудсмен РФ сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, в своем ответном обращении УВКПЧ отметило, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в этом городе и были бы признательны аппарату УПЧ России за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств случившегося.

Лантратова также отметила, что это пока первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, направленные ранее.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 БПЛА.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.