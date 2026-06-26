Из больницы выписали последнюю госпитализированную студентку колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил и. о. заместителя главного врача по медицинской работе Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Руслан Новрузов в беседе с ТАСС.

«Состояние девушки стабильное», — сказал он.

Она была последней раненой, проходившей стационарное лечение в медучреждении.

22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН ответили на обращение омбудсмена России после атаки ВСУ на Старобельск.