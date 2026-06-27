Ощутимое землетрясение произошло на Дальнем Востоке

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 27 июня у побережья северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, что подземные толчки зарегистрировали в 13:42 (05:42 мск), их очаг находился на глубине 74 км под морским дном.

Эпицентр землетрясения располагался в 68 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Стихию ощутили в Северо-Курильске силой 3 балла, тревога цунами не объявлялась.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. В стране введено чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии закрыт из-за повреждений. Приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В ряде районов зафиксированы перебои с электричеством, водой, связью и интернетом.

Ранее россиянка рассказала об ужасе, пережитом во время землетрясения в Венесуэле.