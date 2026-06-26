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Общество

Россиянка рассказала об ужасе, пережитом во время землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле гражданка РФ чудом уцелела во время землетрясения
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Россиянка, живущая в Венесуэле, лишилась дома, но выжила во время землетрясения. Об этом в беседе с журналистами РЕН ТВ рассказала сама женщина.

По данным издания, во время толчков Ольга вместе с ребенком находилась на девятом этаже дома в Ла-Гуайре. Она бросилась будить сына, но вскоре одна из стен квартиры стала падать.

«Женщина закрыла сына собой, буквально два сантиметра спасли их», – сообщается в публикации.

Чтобы не остаться под завалами, вместе с мальчиком россиянка стала двигаться к выходу, но тот оказался заблокирован. К счастью, они нашли узкий «проход» в обломках и смогли выбраться из здания. Увидев соседей и поняв, что они спаслись, от пережитого она упала в обморок.

«Утром она увидела, что ее дома почти не осталось, район разрушен, а ночью люди кричали под завалами — и она поняла, что это «жизнь с нуля», но они выжили», – сообщается в публикации.

Сильные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 прокатились по территории страны 24 июня. Во время толчков, которые последовали с интервалами менее минуты, пострадали сотни людей.

Ранее в Венесуэле зафиксировали сотни повторных подземных толчков после землетрясения.

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