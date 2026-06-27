Жителей Самарской области предупредили о ракетах

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на своем канале в мессенджере «Макс», что в регионе объявлена ракетная опасность.

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области», — поделился Федорищев.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что режим ракетной опасности введен на территории региона.

Глава региона отметил, что при получении сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Мельниченко призвал жителей зайти в укрытие и ждать в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара. Он предупреждает о возможном обстреле населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты.

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