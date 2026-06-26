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Армия

Почти 70 БПЛА атаковали Россию за шесть часов

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 68 дронов
Olga Sokolova/Global Look Press

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над девятью регионами страны, Азовским и Черным морями 68 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в «Максе».

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Калужской, Орловской, Тульской, Курской и Брянской областях, в Крыму, Московском регионе и Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Прошлой ночью российские регионы подверглись налету 660 украинских беспилотников — крупнейшему с начала года. Силы ПВО также сбили почти 50 БПЛА на подлете к Москве. В Тульской области из-за атаки ВСУ пострадала местная жительница, и было повреждено одно из промышленных предприятий. В Белгородской области в результате ударов дронов не выжил один человек, еще трое получили ранения.

Ранее Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта.

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