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Общество

В Пензенской области объявили ракетную опасность

Мельниченко: в Пензенской области введен режим ракетной опасности
Антон Вергун/РИА Новости

Режим ракетной опасности введен на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

«Запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — написал он.

Глава региона отметил, что при получении сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Мельниченко призвал жителей зайти в укрытие и ждать в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара. Он предупреждает о возможном обстреле населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты.

Если вы находитесь на улице, необходимо немедленно найти ближайшее укрытие — бомбоубежище или здание с подвальными помещениями. Дома лучше всего укрыться в подвале или внутренней комнате без окон, закрыть окна и шторы, подготовить запас воды, пищи, медикаментов и фонарик.

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