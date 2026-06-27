Аномальная жара накроет популярные курорты Турции

В ближайшие дни большинство популярных туристических регионов Турции окажутся во власти аномальной жары. Об этом сообщил турецкий метеоролог Ихсан Юрташ в беседе с РИА Новости.

По его словам, температура воздуха по стране будет на 1–3 градуса выше климатической нормы. На средиземноморском побережье, включая Анталью, днем ожидается до +34°C, в Измире воздух прогреется до +36°C, а в юго-восточных провинциях, в том числе в Шанлыурфе, — до +39°C.

При этом в большинстве туристических районов сохранится солнечная и сухая погода. Однако во внутренних районах провинций Анталья, Мугла и Айдын, а также в районе Таврских гор во второй половине дня возможны кратковременные ливни и грозы, доба вил он.

Метеоролог отметил, что именно горные районы Эгейского и Средиземноморского побережья станут исключением на фоне общей жаркой и малооблачной погоды.

До этого аномальная жара в Германии обновила абсолютный температурный рекорд, зафиксированный за всю историю наблюдений. Синоптики отмечают, что рекорд 41,3°C зафиксирован на метеостанции Саарбрюккен-Бурбах на западе страны.

Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая за это время не только не стихла, но и, напротив, достигла своего пика.

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