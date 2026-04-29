В США начнут выпускать паспорта с изображением Трампа

Государственный департамент США выпустит ограниченную серию паспортов в честь 250-летия независимости с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

«На макетах изображен Трамп в окружении текста Декларации независимости и американского флага, а также золотой подписи президента. На другой странице представлена знаменитая картина, изображающая отцов-основателей в момент подписания Декларации независимости», — говорится в тексте.

Тираж подобных паспортов составит около 30 тысяч экземпляров. При этом они будут доступны только тем американцам, которые будут оформлять документы в паспортном офисе Вашингтона, начиная с 4 июля.

До этого сообщалось, что в США планируют выпустить золотую юбилейную монету с изображением действующего президента Дональда Трампа в честь 250-летия страны.

Дизайн памятного знака уже одобрен специальной комиссией. На аверсе монеты будет размещен портрет главы Белого дома за рабочим столом в Овальном кабинете, над ним — надпись «Liberty». Слева от изображения будут выбиты цифры 1776 (год принятия Декларации независимости), справа — 2026. В нижней части монеты нанесут традиционную надпись «In God We Trust» («На Бога уповаем»). На реверсе планируется изобразить американского белоголового орлана.

Ранее в Белом доме на стене заметили фотографию Трампа с Путиным.