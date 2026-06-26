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Появились кадры мощного смерча, который обрушился на побережье Сочи

Очевидцы сняли на видео мощный смерч на сочинском побережье

На побережье Сочи очевидцы засняли мощный смерч, пронесшийся над морем вблизи береговой линии. Видео опубликовал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах запечатлена огромная воронка, уходящая в небо.

Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин предупреждал об ухудшении погоды. По его словам, в ночь на 27 июня и в течение дня ожидаются сильные дожди, грозы и возможное образование смерчей в акватории. Он также отметил риск резкого повышения уровня воды в реках.

Плишкин призвал местных жителей и туристов не находиться у моря, парковать автомобили вдали от неустойчивых конструкций и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В Свердловской области 22 июня прошел мощный смерч, вызвавший масштабные разрушения. Стихия затронула Кушву, отдельные районы Верхней Туры и Новую Лялю, повредив множество жилых домов и транспортных средств. В результате непогоды более четырех тысяч домов остались без электроснабжения. Зафиксированы повреждения 40 кровельных покрытий, повалены 25 деревьев и разрушены девять опор ЛЭП. Траектория смерча пролегала в непосредственной близости от Нижнего Тагила.

Ранее появились кадры смерча у берегов Керчи.

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