Появились кадры мощного смерча, который обрушился на побережье Сочи

На побережье Сочи очевидцы засняли мощный смерч, пронесшийся над морем вблизи береговой линии. Видео опубликовал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах запечатлена огромная воронка, уходящая в небо.

Глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин предупреждал об ухудшении погоды. По его словам, в ночь на 27 июня и в течение дня ожидаются сильные дожди, грозы и возможное образование смерчей в акватории. Он также отметил риск резкого повышения уровня воды в реках.

Плишкин призвал местных жителей и туристов не находиться у моря, парковать автомобили вдали от неустойчивых конструкций и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В Свердловской области 22 июня прошел мощный смерч, вызвавший масштабные разрушения. Стихия затронула Кушву, отдельные районы Верхней Туры и Новую Лялю, повредив множество жилых домов и транспортных средств. В результате непогоды более четырех тысяч домов остались без электроснабжения. Зафиксированы повреждения 40 кровельных покрытий, повалены 25 деревьев и разрушены девять опор ЛЭП. Траектория смерча пролегала в непосредственной близости от Нижнего Тагила.

Ранее появились кадры смерча у берегов Керчи.